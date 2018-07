Internazionale goleia e se classifica na Copa da Itália

ROMA - Após uma pré-temporada irregular, com muitas más apresentações e derrotas nos primeiros jogos sob o comando do técnico Walter Mazzari, a Internazionale foi bem em sua primeira partida oficial na nova temporada europeia. Por causa da má campanha no último Campeonato Italiano - ficou apenas na nona colocação -, a equipe de Milão teve que estrear na Copa da Itália ainda na terceira fase, duas antes das principais equipes do país, e não fez feio. Goleou o Citadella, da segunda divisão, por 4 a 0, em casa, no estádio Giuseppe Meazza.

Quem marcou o primeiro gol da Internazionale foi o lateral-direito Jonathan, ex-Cruzeiro, aos 18 minutos do primeiro tempo. Pouco depois, aos 30, Pecorini foi expulso e facilitou as coisas para a equipe de Milão, que ampliou no minuto seguinte com o atacante argentino Rodrigo Palacio. Na segunda etapa, a goleada foi construída com mais um gol de Palacio e outro do zagueiro Andrea Ranocchia.

Nesta terceira fase, 16 jogos foram realizados neste final de semana entre clubes da primeira, da segunda e terceira divisões. Além da Internazionale, passaram à quarta fase: Atalanta, Bologna, Chievo Verona, Sassuolo, Parma, Sampdoria, Verona, Varese, Avellino, Reggina, Pescara, Trapani, Spezia, Siena e Frosinone.

A quarta fase será realizada somente no dia 4 de dezembro e os confrontos são os seguintes: Internazionale x Trapani, Pescara x Spezia, Chievo Verona x Reggina, Bologna x Siena, Sampdoria x Verona, Avellino x Frosinone, Parma x Varese e Atalanta x Sassuolo. Quem passar enfrenta um dos oito melhores colocados do último Campeonato Italiano: Juventus, Napoli, Milan, Fiorentina, Lazio, Roma, Udinese e Catania.