Internazionale não oferece renovação e Cambiasso deixa o clube

MILÃO - A Internazionale de Milão decidiu colocar fim à trajetória de Esteban Cambiasso com a camisa do clube neste sábado. O time italiano, através de seu diretor esportivo, Piero Ausilio, anunciou que não renovará o contrato do experiente volante, de 33 anos. Com isso, ele terá que procurar novos ares depois de 10 anos vestindo a mesma camisa.

Ausilio fez questão de exaltar os serviços prestados por Cambiasso ao longo desse período, mas explicou que a Inter está tentando renovar seu elenco. "Nos falamos todos os dias, há uma amizade, um respeito. Informamos a ele que por uma razão de estratégia de renovação decidimos não propor uma renovação de contrato."

O dirigente ainda comentou que gostaria de ver o volante voltar ao clube no futuro para exercer outra função, fora dos campos. "Nunca conversamos sobre valores econômicos, ele nunca impôs nada nesses termos. Enfim, gosto de pensar que ele é uma pessoa que voltará ao Inter no futuro, de alguma forma."

Cambiasso atuou por dez temporadas com a camisa da Inter de Milão, tendo conquistado um título mundial, uma Liga dos Campeões, cinco Campeonatos Italianos e quatro Copas da Itália. Com passagens por Independiente e River Plate na Argentina, o volante chegou à Europa em 2002 para atuar no Real Madrid, onde ficou por duas temporadas.