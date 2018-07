Internazionale perde e fica em segundo lugar no grupo

Isso porque o Tottenham, da Inglaterra, foi até a Holanda e conseguiu um empate com o Twente por 3 a 3. Assim, o time inglês encerrou o grupo na liderança com 11 pontos, contra 10 da Internazionale. Nas oitavas de final, a equipe da Itália terá de jogar a partida de ida em casa e decidira a classificação como visitante.

Já classificada antecipadamente, a Internazionale poupou alguns jogadores para a estreia no Mundial, que será no próximo dia 15. Com um time mesclado de titulares, entre eles o atacante camaronês Samuel Eto´o, e reservas, a equipe italiana não ofereceu perigo ao Werder Bremen, que só cumpria tabela. No primeiro tempo, Sebastian Proedl fez de cabeça, aos 38 minutos. No segundo, Marko Arnautovic, aos quatro, e o peruano Claudio Pizarro, aos 43, em um chute de fora da área, completaram a vitória alemã.

Na Holanda, o Tottenham obteve o primeiro lugar em um jogo equilibrado e cheio de gols. O time inglês saiu na frente, aos 12 minutos, em uma falha bizarra do goleiro holandês ???, que recebeu uma bola recuada e furou ao tentar dar um chutão para a frente. Pouco tempo depois, aos 20, Landzaat empatou para o Twente em cobrança de pênalti.

Na segunda etapa, os gols pipocaram. Aos dois minutos, Jermaine Defoe marcou o segundo gol do Tottenham. Aos 10, Rosales empatou novamente para os holandeses. Quatro minutos mais tarde, Defoe fez mais uma vez para o Tottenham, que só conseguiu segurar a vantagem no placar por quatro minutos - Chadli balançou as redes e garantiu a igualdade final. Com seis pontos, o Twente se garantiu na terceira colocação da chave e disputará a fase eliminatória da Liga Europa.