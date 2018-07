Internazionale precisa remontar time para enfrentar o Parma

ROMA - A Internazionale do técnico espanhol Rafa Benítez precisa urgentemente de uma vitória contra o Parma na 14.ª rodada do Campeonato Italiano se quer começar a remontar a equipe para subir na tabela e encostar no líder, o Milan, que leva nove pontos de vantagem.

Arrumar a casa também é necessário para que o grupo ganhe confiança para a próxima competição, o Mundial de Clubes em Abu Dabi onde terá entre os adversários o Internacional, de Porto Alegre.

O presidente do clube milanês, Massimo Moratti, reiterou a confiança em Benítez, após a vitória desta quarta-feira contra o Twente por 1 a 0, que representa a classificação para as oitavas de final na Liga dos Campeões.

Para Benítez, cada jogo se transformou em um pesadelo. Se até agora tinha de enfrentar o problema dos dez jogadores lesionados, soma-se a isso a punição de três rodadas para Samuel Eto'o depois da cabeçada que deu no adversário no último encontro de Liga.

Com o argentino Diego Milito lesionado e o atacante camaronês, que com nove gols é o artilheiro do campeonato, sancionado, os problemas no ataque se agravam.

O macedônio Goran Pandev e o francês Jonathan Biabiany são os únicos que o técnico madrilenho poderá contar.

Ao menos, Benítez espera recuperar Thiago Motta, que contra o Twente ficou no banco.