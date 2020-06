Internazionale só empata com Sassuolo e se afasta ainda mais da líder Juventus

A Internazionale de Milão só empatou com o Sassuolo, por 3 a 3, nesta quarta-feira, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela 27.ª rodada do Campeonato Italiano e se afastou ainda mais da líder Juventus.

Com o resultado, a equipe milanesa chegou aos 58 pontos, oito atrás do time de Turim, que busca a nona taça consecutiva. A Lazio, com 62 pontos, em segundo lugar, ainda joga nesta quarta-feira, em Bérgamo, contra a Atalanta.

Logo aos quatro minutos, o Sassuolo mostrou que o fator campo não iria deixá-lo intimidado. O habilidoso meia sérvio Filip Djuricic deu ótimo passe para Francesco Caputo desviar do goleiro Samir Handanovic: 1 a 0 para os visitantes.

Apesar da vantagem, o time do Sassuolo não se limitou a ficar na defesa e seguiu no ataque, apesar da pressão da Inter, que só foi conseguir a igualdade aos 41 minutos, após pênalti bem cobrado pelo belga Romelu Lukaku.

Antes do fim da primeira etapa, a Inter conseguiu a virada, por intermédio de uma bela jogada individual de Cristiano Biraghi, que acertou um chute indefensável.

O segundo tempo foi ainda mais movimentado, com três gols marcados em oito minutos. Aos 36, Domenico Berardi converteu um pênalti e empatou mais um vez o jogo, mas o espanhol Borja Valero foi esperto ao surgir livre dentro da pequena área para completar uma falta cobrada do lado esquerdo, aos 40 minutos.

Quando tudo parecia definido, Giangiacomo Magnani respondeu da mesma moeda, ao desviar quase em cima da linha uma bola que veio do lado esquerdo: 3 a 3.