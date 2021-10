Internazionale sofre, mas obtém virada em Sassuolo e assume 2º lugar no Italiano

A Internazionale de Milão teve de suar muito para derrotar o Sassuolo, de virada, por 2 a 1, no campo do adversário e somar três pontos na classificação do Campeonato Italiano, neste sábado, em duelo válido pela sétima rodada.

Com isso, a atual campeã alcança os 17 pontos, ultrapassa momentaneamente o Milan (16), assume a vice-liderança, atrás apenas do primeiro colocado na Napoli, que soma 18 pontos e entra em campo neste domingo, frente à Fiorentina.

A missão da Inter ficou complicada, aos 22 minutos, quando Berardi abriu o placar, após cobrar com precisão uma penalidade máxima. A virada dos visitantes demorou a acontecer e só veio na etapa final.

Aos 13 minutos, Perisic avançou pela esquerda e fez belo cruzamento para a finalização de Dzeko, de cabeça, para empatar a partida. A vitória só foi concretizada aos 33 minutos, com Lautaro Martinez, também em cobrança de pênalti.

A derrota deixa o Sassuolo com apenas sete pontos na classificação, com duas vitórias, um empate e quatro derrotas, e muito próximo da zona de rebaixamento.