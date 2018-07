Internazionale supera Verona e continua na cola do líder Napoli

Pressionada pelas vitórias de seus concorrentes no final de semana, a Internazionale entrou em campo nesta segunda-feira, no complemento da 11.ª rodada do Campeonato Italiano, com a obrigação de vencer para não cair na tabela de classificação. Mesmo jogando fora de casa, a equipe de Milão mostrou superioridade e derrotou o Verona por 2 a 1, no estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona.

O triunfo como visitante foi importante na luta da Internazionale pela primeira colocação. Agora com 29 pontos, a equipe de Milão volta à segunda colocação e segue dois pontos atrás do líder Napoli, que no último domingo bateu o Sassuolo por 3 a 1. Na sequência estão Juventus e Lazio, empatadas com 28, que na rodada venceram Milan e Benevento, respectivamente.

Sem compromissos por competições europeias neste meio de semana, a Internazionale só voltará a campo no próximo domingo, pela 12.ª rodada do Campeonato Italiano. Em casa, no estádio Giuseppe Meazza, o time de Milão receberá o Torino. O Verona, dentro da zona de rebaixamento com seis pontos, na 19.ª e penúltima posição, jogará no mesmo dia contra o Cagliari como visitante.

Em campo, a Internazionale foi superior praticamente em todos os 90 minutos de jogo. Com maior posse de bola, a equipe do técnico Luciano Spaletti teve a paciência necessária para superar a defesa do Verona. No primeiro tempo, criou boas chances antes de marcar o primeiro, aos 36 minutos, com o meia Borja Valero. Após cruzamento da direita, o espanhol apareceu livre na pequena área para completar para as redes.

Os primeiros 15 minutos da segunda etapa foram os únicos com leve superioridade do Verona. Tanto que foi neste período que o empate aconteceu. O goleiro Handanovic derrubou o atacante Cerci na área e o árbitro precisou da ajuda do vídeo para confirmar o pênalti. Na cobrança, Pazzini bateu longe do alcance do arqueiro rival e saiu para a comemoração.

O empate deixava a Internazionale um pouco mais longe do Napoli, mas o time teve calma para conseguir a vitória. Aos 22 minutos, após escanteio da esquerda, a zaga do Verona tirou para a entrada da área, mas ninguém do time mandante estava no rebote. Quem apareceu, livre, foi o meia croata Ivan Perisic, que acertou um forte chute no ângulo esquerdo alto do goleiro brasileiro Nicolas para decretar a vitória da equipe de Milão.