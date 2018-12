Internazionale toma gol no final, empata com lanterna e vê Napoli mais distante

Não foi uma derrota, mas a Internazionale teve neste sábado um dos resultados mais doídos da temporada - só não foi pior que a eliminação na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa com o empate em casa contra o PSV Eindhoven, da Holanda. Pela 17.ª rodada do Campeonato Italiano, contra o lanterna Chievo Verona, a equipe de Milão vencia por 1 a 0 até os 46 minutos do segundo tempo, quando sofreu o gol que lhe tirou uma vitória certa no estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona.

O tropeço contra o último colocado da competição custou caro à Internazionale. Com 33 pontos, a equipe de Milão segue na terceira posição na tabela de classificação e viu o Napoli, em segundo, abrir uma vantagem de oito pontos após ter vencido o SPAL por 1 a 0 neste sábado. Menos mal que tem uma boa distância para a Lazio, quarta com 28, e Milan, em quinto com 27, na luta por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Do outro lado da tabela de classificação na Itália, o Chievo Verona ainda não venceu no campeonato, mas comemorou o empate deste sábado como se fosse um triunfo. Em 17 jogos, o time empatou oito vezes e perdeu as outras nove, mas só tem cinco pontos por conta de uma perda de três antes do início da temporada por problemas financeiros. A distância para a Udinese, que está fora da zona de rebaixamento em 17.º lugar, é no momento de 11 pontos.

Em campo, a Internazionale fez tudo o que mandava o script de uma partida entre um clube grande e um mais modesto que luta contra o descenso. O time de Milão pressionou bastante e desperdiçou algumas chances, mas conseguiu ir para o intervalo em vantagem no placar. Aos 39 minutos, o atacante croata Ivan Perisic aproveitou um rebote do goleiro Sorrentino na grande área e mandou para as redes.

Na segunda etapa, o Chievo Verona foi mais ao ataque, mas não levava muito perigo ao gol de Handanovic. A Internazionale buscava os contra-ataques e teve suas chances. Mas não "matou" o jogo e levou o castigo aos 46 minutos. O meia Mariusz Stepinski deu um lançamento perfeito nas costas da zaga milanesa e Sergio Pellissier apareceu livre na frente do goleiro. Só teve o trabalho de tocar por cobertura e sair para a comemoração com a torcida.

Também neste sábado, Parma e Bologna se enfrentaram no duelo da região de Emilia Romagna. No estádio Enio Tardini, em Parma, o jogo ficou no empate sem gols, o que não ajudou em nada a equipe visitante, que está na zona de rebaixamento, em 18.º lugar, com 13 pontos. Os anfitriões ocupam a 12.ª colocação, com 22.