Internazionale vence Bologna na prorrogação e avança na Copa da Itália

MILÃO - Foi no sufoco, mas a Internazionale conseguiu nesta terça-feira a sua classificação às semifinais da Copa da Itália. Em casa, no estádio Giuseppe Meazza, a equipe de Milão precisou da prorrogação para eliminar o Bologna. No tempo normal, após estar vencendo por 2 a 0, o time mandante permitiu o empate e só fez o gol da classificação aos 14 minutos do segundo tempo extra. Na próxima fase, enfrentará o vencedor de Fiorentina e Roma, que duelam nesta quarta em Florença.

A partida, disputada sob uma intermitente chuva, teve mais domínio da Internazionale na primeira etapa, mas o gol só saiu aos 34 minutos com o atacante colombiano Fredy Guarín. Com a vantagem no placar, a equipe de Milão mostrou mais tranquilidade e pareceu ter garantido a vitória com o gol do argentino Rodrigo Palacio, aos 32 minutos da segunda etapa.

No entanto, como aconteceu contra o Napoli nas quartas de final, o Bologna mostrou um grande poder de reação no final e conseguiu o empate em um intervalo de apenas quatro minutos - aos 35, com Alessandro Diamanti, e aos 39, com Manolo Gabbiadini. E quase virou nos últimos minutos do tempo regulamentar.

Na prorrogação, muito equilíbrio. Até mesmo nas chances de gol desperdiçadas pelas duas equipes. Quem se deu melhor, já aos 14 minutos do segundo tempo, foi a Internazionale. Após escanteio pelo lado direito, o zagueiro Rannochia conseguiu cabecear livre da marca do pênalti e aproveitou o erro do goleiro Agliardi, que saiu mal do gol, para garantir a classificação do time de Milão.