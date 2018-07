Internazionale vira nos acréscimos e adia título italiano do Milan

CESENA - Com uma virada fantástica nos acréscimos, a Inter de Milão impediu que o Milan conquistasse de forma antecipada o título do Campeonato Italiano no domingo. Pazzini marcou duas vezes, aos 46 e aos 49 minutos do segundo tempo, levando a atual campeã a uma vitória por 2 a 1 sobre o Cesana, fora de casa, neste sábado.

O placar leva a Inter a 69 pontos. Ainda que o Milan vença o Bologna no domingo, só chegaria a 77, oito a mais que o maior rival, a três rodadas do fim do Italiano. Se a Inter tivesse empatado, o time rubro-negro poderia ficar com a taça já neste final de semana.

Em um jogo insosso, o Cesena abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo. Ceccarelli cruzou nas área e Budan, livre na área, completou para o gol.

Debaixo de chuva, a Inter até tentava, mas não conseguia superar a zaga do time da casa e a partida seguida sem emoções. Em lance raro na área do Cesena, Eto''o cruzou e Pazzini desviou. Foi dele também o segundo gol, completando, de cabeça, o cruzamento preciso de Maicon.

