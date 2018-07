Interpol diz que ameaça de ataque na Copa não procede A Interpol enviou nesta quarta-feira um comunicado à Fifa, dizendo que não havia nenhum fundamento na ameaça de atentado durante a Copa do Mundo da África do Sul feita pelo saudita Abdullah Azam Saleh al-Qahtani, preso no Iraque, em abril. "O informe dizia que não havia nada de concreto", afirmou o secretário-geral da entidade, Jerome Valcke.