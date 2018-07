Intérprete de Felipão é detido após confusão em jogo

O intérprete reclamou ao final da partida de que o árbitro não permitiu que um dos jogadores do Bunyodkor voltasse à campo, depois de ser atendido pela equipe médica. O assistente da arbitragem, então, teria dito que não falaria com "macaco" - Marcelo é negro. Depois disso, começou a confusão.

Marcelo, que é natural de Recife, deu um chute no assistente do árbitro e teve de deixar o campo cercado por policiais. Foi levado para uma delegacia em Jedah e passou a noite em uma sala sem cama, dormindo apenas sobre um tapete. Enquanto isso, a delegação do Bunyodkor foi liberada para voltar ao Usbequistão.

Felipão queria continuar em Jedah, para não abandonar o intérprete. Mas, como o visto dado pelos árabes terminava naquele dia mesmo e não foi renovado, ele foi obrigado a voltar para o Usbequistão. Dois dirigentes do Bunyodkor, no entanto, permaneceram na cidade, enquanto a embaixada do Brasil já enviou diplomatas para negociar a saída de Marcelo.