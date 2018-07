Intertemporada dá moral para Ademilson no São Paulo

SÃO PAULO - Ademilson nunca foi unanimidade no São Paulo, mas o período de intertemporada parece ter agradado a Muricy Ramalho. Com a ausência de Luis Fabiano contra o Bahia, foi o camisa 19 quem ganhou a vaga no ataque e deixou o badalado Alexandre Pato no banco de reservas.

Com mais uma oportunidade na carreira, Ademilson agora espera provar que pode repetir no profissional o mesmo sucesso que conquistou nas categorias de base, quando sempre se destacou com muitos gols e jogadas de efeito.

"Eu fico feliz pela confiança. Sei que treinei muito e me dediquei pra caramba pra poder ter mais essa chance. Estou bem contente por poder começar mais um jogo como titular, e vou lutar pra fazer o meu melhor amanhã e ajudar o São Paulo a vencer o Bahia", disse ao site oficial.

Além de Pato, a briga por uma posição no ataque tem nomes de peso como Luis Fabiano e Alan Kardec. Ademilson parece ter entendido que era preciso mostrar mais e agora colhe os frutos do período sem jogos no Brasileirão.

"Com certeza foi nos treinamentos que mostrei que poderia jogar. Me esforcei muito, mas muito mesmo nessa intertemporada. Sabemos que temos um excelente elenco e todo mundo tem que se esforçar ao máximo pra conseguir se manter na equipe".