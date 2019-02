Intocável no Palmeiras, Dudu exalta amadurecimento na carreira

O atacante Dudu, do Palmeiras, desfruta de uma condição rara no clube. Apesar do técnico Luiz Felipe Scolari organizar um rodízio de titulares a cada partida, o jogador é o único a permanecer intocável a essa condição. Escalado em todos os compromissos de 2019, o camisa 7 explica ter evoluído não só como atleta, mas também como pessoa.

Com 27 anos recém-completados, Dudu afirma ter superado a imagem de jogador rebelde para agora ser reconhecido como capitão e até se considerar exemplo para as crianças. "Quando eu vim para o Palmeiras, falavam que eu era indisciplinado, que não fazia as coisas direito, que era baladeiro. Hoje sou um cara que todos me veem como exemplo", comentou.

Em 2019 o atacante atuou nas seis partidas do time até agora e marcou um gol, sobre o Bragantino. Enquanto o Palmeiras rodou o elenco até entre os goleiros, Dudu é uma exceção. Pode se considerar titular absoluto e jogador mais importante do plantel, a ponto de no começo deste ano ter o contrato renovado pare prevenir possíveis ofertas vindas da China.

"Fico feliz pela confiança do treinador e dos jogadores. Eu venho sempre me preparando. Chego sempre antes de todos para fazer o trabalho na academia. Quem convive aqui sabe disso. Faço isso para aguentar bem a temporada. Fico feliz por isso, por estar conseguindo fazer o trabalho", explicou o atacante.

O protagonismo no Palmeiras faz Dudu alimentar o sonho de defender a seleção brasileira, especialmente por se tratar de ano de Copa América. "Ter uma competição tão importante como a Copa América no país é importante. Vou procurar manter esse nível. Quem sabe, se o treinador optar por mim para defender a seleção, ficarei muito feliz", afirmou.