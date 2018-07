Invasão argentina toma conta do Sambódromo no Rio

A invasão argentina não chega ao fim no Rio. Preparados para gritar muito na final da Copa do Mundo contra a Alemanha, neste domingo, no Maracanã, os argentinos não param de chegar à capital fluminense. Depois de esgotarem a lotação do Terreirão do Samba com 116 veículos, os hermanos também tomaram o Sambódromo. Já não há mais espaço na Praça da Apoteose - 400 carros estão estacionados ali.

A Riotur informou que o local não irá receber novos carros, apenas trailers e motorhomes serão aceitos. Os carros que chegam à Apoteose serão encaminhados para o estacionamento do Centro de Tradições Nordestinas, conhecida como Feira de São Cristóvão.

O secretário de Turismo do Rio, Antonio Pedro Figueira de Mello, negociou a gratuidade no estacionamento do Centro e no ingresso da feira, para que os argentinos possam usar banheiros, restaurantes e bares. Basta apresentar documento, comprovando a nacionalidade.