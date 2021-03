'Invasão' pode causar suspensão de Ramírez antes da estreia como técnico do Inter

O técnico Miguel Ángel Ramírez nem estreou no comando do time do Internacional, mas já poderá ser punido. O árbitro Jean Pierre de Lima relatou na súmula do jogo Internacional 4 x 2 Ypiranga, domingo, no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho, que o espanhol, cujo nome não está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, invadiu a área técnica para conversar com os auxiliares Martín Anselmi e Osmar Loss.

A Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) vai oferecer denúncia contra o treinador, que será enquadrado no artigo Art. 258-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de "invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou o local da partida, prova ou equivalente, durante sua realização". Em caso de condenação, a pena prevista é de uma a três partidas de suspensão.

"Ao final da partida, quando já estava no vestiário, fui informado pelo responsável da empresa Create (responsável pelo controle do acesso ao gramado) que o sr. Miguel Ángel Ramírez, que estava credenciado para permanecer apenas nas arquibancadas, abriu a grade que dá acesso ao gramado, foi próximo à área técnica do S.C. Internacional e conversou com membros da comissão técnica que estavam relacionados para a partida. Em um determinado momento, o quarto árbitro, ao ser informado do fato, imediatamente, comunicou o treinador do S.C. Internacional, sr. Osmar Loss, que o sr. Ramírez não poderia ultrapassar a grade de acesso ao gramado. Assim foi prontamente atendido e o fato não mais se repetiu. Saliento ainda que a referida ocorrência não causou qualquer tipo de prejuízo ao andamento da partida", apontou a súmula.

O momento da 'invasão' de Ramírez ocorreu quando o placar marcava 2 a 1 para o Ypiranga. O treinador abriu o portão que separa a arquibancada do gramado do Beira-Rio e desceu para orientar os auxiliares. Martín Anselmi orientou a equipe durante a partida, mas Osmar Loss assinou a súmula como o treinador.