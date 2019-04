Invencibilidade no Allianz Parque não impressiona jogadores do Palmeiras

O São Paulo terá que encerrar um jejum diante do Palmeiras para ir à final do Campeonato Paulista. O clube do Morumbi nunca venceu no Allianz Parque. Foram sete jogos e sete derrotas. Apesar do retrospecto favorável, os jogadores alviverdes não se impressionam.

Após um empate sem gols no primeiro confronto da semifinal no Morumbi, o São Paulo se classifica à final com uma vitória no tempo regulamentar, ou nos pênaltis, se ocorrer outro empate por qualquer placar.

"Sobre o São Paulo não ganhar no Allianz, temos que respeitar o time deles. Em campo são onze contra onze. Dois times querendo ganhar e ir para a final. Vamos respeitar eles, como seremos respeitados também", analisa Deyverson.

O meia-atacante Ricardo Goulart também pediu respeito ao adversário. "Nossa equipe está amadurecendo sobre como jogar 180 minutos. São duas equipes de qualidade. E a dificuldade permanece, mesmo em casa", diz o meio-campista.

O técnico Luiz Felipe Scolari ratificou o discurso dos jogadores e diz que a semifinal entre São Paulo e Palmeiras está em aberto. "Não tem favoritismo. Nem em clássico e nem em nenhum jogo. Os campeonatos são bem equilibrados."