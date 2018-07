Invencibilidade no Engenhão dá confiança ao Botafogo

"Temos um bom retrospecto no Campeonato Brasileiro, estamos invictos aqui dentro e queremos permanecer", comentou o meia Lúcio Flávio, lembrando que os dois próximos jogos do Botafogo serão no Engenhão - contra Inter e Prudente. Depois, visita o Grêmio no Olímpico na última rodada.

Atualmente, o time carioca ocupa o quinto lugar no Brasileirão. "Atingindo essas duas vitórias (nos dois jogos em casa), damos um passo importante para o objetivo de Libertadores. Os adversários vão encontrar um Botafogo forte, querendo a vaga na Libertadores", prometeu Lúcio Flávio.

Titular do Botafogo, Lúcio Flávio participou do treino coletivo realizado nesta quarta-feira no Engenhão, quando ajudou na vitória sobre os reservas por 2 a 0. Os gols foram marcados por Alex e Edno, que formaram o ataque do time diante das ausências de Caio (gripado), Jobson (afastado), Herrera (contundido) e Loco Abreu (na seleção uruguaia).