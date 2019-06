Invencibilidade, zaga e goleiro: boa fase deixa Palmeiras perto de recordes

O momento positivo atravessado pelo Palmeiras na temporada impulsiona o clube e a alguns jogadores a se aproximarem de recordes. O time do técnico Luiz Felipe Scolari tem chance de consolidar em breve marcas históricas para a dupla de zaga, para o goleiro Weverton e também para a sequência de invencibilidade do time no Campeonato Brasileiro.

Nesta competição, aliás, o atual campeão ostenta 29 jogos seguidos sem perder, a maior marca dos últimos 40 anos e a terceira maior da história. Apesar do resultado estar suspenso, a vitória no último sábado sobre o Botafogo, em Brasília, fez o time ampliar a vantagem na liderança, assim como se aproximar das duas maiores sequências invictas da história do Brasileiro. Entre 1977 e 1978, o Santa Cruz ficou 35 partidas sem perder e o Botafogo permaneceu por 42 jogos.

O favoritismo do Palmeiras não acomoda Felipão. "Quem faz essa brincadeira (de que somos favoritos) são os caras que estão sentado no ar fresco e tem que bolar alguma coisa se não perde o emprego. Não existe isso", disse o treinador. Desde o retorno dele, em agosto do ano passado, a equipe não perdeu mais pelo Campeonato Brasileiro.

Uma das marcas deste atual elenco, a estabilidade defensiva também pode consagrar recordes individuais para alguns jogadores. O goleiro Weverton se aproximou ano passado de bater o recorde de minutos consecutivos sem levar gol e agora novamente se candidata a igualar a marca de 1987. Naquele ano, Zetti permaneceu 12 jogos e 1.238 minutos sem sofrer gols.

O atual goleiro palmeirense não leva gol há nove partidas (três jogos da Libertadores, cinco pelo Brasileiro e um pela Copa do Brasil). A última vez em que foi vazado por um adversário foi no começo de abril, na derrota por 1 a 0 para o San Lorenzo, em Buenos Aires, pela Copa Libertadores. No ano passado, Weverton também estabeleceu uma marca semelhante, ao acumular nove compromissos sem ser vazado.

Outro setor da defesa vive momento parecido. A dupla de zaga titular, formada por Luan e Gómez, está sem sofrer gols há 991 minutos, segundo estatísticas do Palmeiras. O clube não considera no levantamento os acréscimos das partidas. Quando os dois estiveram juntos em campo, a última vez em que o Palmeiras sofreu gol foi em fevereiro, na derrota para o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

Os dois devem demorar um tempo para voltarem a atuar juntos e tentarem aumentar o número. Luan está com lesão na virilha e Gómez em breve se apresenta para disputar a Copa América pelo Paraguai. Na história palmeirense, a dupla de defesa com maior tempo sem levar gol entrou em campo em 1987. Marcio e Vágner Bacharel permaneceram sem ser vazados por 1221 minutos.

A fase positiva dos dois zagueiros tem como um dos segredos, segundo o elenco, o auxílio dos atacantes na marcação. "Esses números são muito importantes para a gente. A defesa é o time inteiro, começa lá na frente desde o Deyverson, Borja, Lucas Lima, Raphael Veiga. Temos de parabenizar não somente o Luan e o Gustavo (Gómez), mas o Edu (Dracena), o Juninho, os laterais, os atacantes, todos têm um papel muito importante neste momento", afirmou o zagueiro Antônio Carlos.

Ao bater o Sampaio Corrêa na última quinta-feira, o Palmeiras acumulou a sétima vitória consecutiva na temporada. Desde 2013 a equipe não tinha uma sequência tão positiva. Naquele ano o time conseguiu os resultados positivos em compromissos pelo Campeonato Brasileiro da Série B e Copa do Brasil.