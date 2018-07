Investigação prioriza descobrir problemas com o guindaste do Itaquerão

SÃO PAULO - A perícia já está sendo feita pelos especialistas no canteiro de obras da Arena Corinthians, mas duas peças importantes do quebra-cabeças ainda não foram desvendadas: o conteúdo da caixa preta e o depoimento do operador do guindaste. De qualquer maneira, a expectativa é de que logo o setor interditado seja liberado para que os entulhos possam ser recolhidos e os trabalhos, retomados.

“Em todas as outras áreas do estádio o trabalho já voltou ao normal. A parte interditada continuará parada por tempo ainda indeterminado, apesar de que não deve ser tão longa essa pausa”, explicou o coordenador da Defesa Civil de São Paulo, Jair Paca de Lima, que esteve na obra para acompanhar a vistoria de peritos do Instituto de Criminalística. Dois operários morreram no acidente na semana passada, quando uma peça de 420 toneladas, que seria colocada na cobertura, deslizou e provocou a tragédia. Testemunhas revelam que o guindaste desarmou, ou seja, o equipamento entrou numa espécie de estado de emergência que fez com que soltasse a peça e o contrapeso.

Com a análise da caixa preta pelos especialistas alemães da Liebherr, essas dúvidas poderão ser sanadas, principalmente se houver dados da inclinação do guindaste. Quem também está sendo aguardado para depor é o operador do aparelho. José Walter Joaquim, de 56 anos, estava comandando o guindaste no dia do acidente e, desde então, foi orientado a não falar com ninguém sobre o episódio. Ele trabalha há 16 anos na Locar e foi responsável por colocar todas as outras peças na cobertura, operando o maior guindaste da América Latina. O Estado apurou que no dia da fatalidade ele ainda conseguiu acionar o alerta de evacuação e assim evitou um desastre maior.

Segundo o delegado Luiz Antônio da Cruz, do 65.ª DP, responsável pelo caso, o funcionário deve ser ouvido em breve. “O depoimento do operador é extremamente importante para entendermos o que passou no acidente, isso deve acontecer entre sete a dez dias”, avisa.

RESPEITO

Nesta terça-feira será realizada uma missa de sétimo dia pelo Corinthians em homenagem a Fábio Luiz Pereira e Ronaldo Oliveira dos Santos, os dois operários mortos no acidente. A celebração será na capela do Parque São Jorge, na sede do clube.

Nesta segunda-feira, antes do início do expediente no canteiro de obras, o padre Rosalvino Morán comandou ao longo de 30 minutos perante os cerca de 1,3 mil operários o rito religioso que marcou a retomada dos trabalhos. “O ambiente estava muito carregado e triste. Foi uma fatalidade enorme, mas todos vão se recuperar. Senti todos eles com muita coragem de retomar os serviços depois da missa”, contou.