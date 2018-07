Investigado pela Fifa, Beckenbauer deixa televisão alemã

Envolvido em suspeitas de corrupção, Franz Beckenbauer decidiu encerrar seu contrato com a TV Sky da Alemanha. Campeão mundial como jogador e treinador da seleção alemã, o ídolo era comentarista do canal. Sua última participação na TV será o jogo entre Bayern de Munique e Juventus, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

De acordo com o canal, que lamentou a saída do ídolo, ele afirmou que precisava de um descanso porque é uma figura pública há mais de 50 anos. Recentemente, Beckenbauer passou a enfrentar acusações de envolvimento em atos de corrupção por parte da candidatura alemã que ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo de 2006.

Há suspeitas de que a candidatura, que teve o ídolo como um dos seus principais líderes, pagou propina para ganhar a disputa. Na época, Beckenbauer era também membro do Comitê Executivo da Fifa. Investigado, ele já foi multado em 7 mil francos suíços e recebeu uma advertência do Comitê de Ética da Fifa, que ainda se aprofunda na apuração das denúncias.