Chapecoense recebe Santa Cruz por vaga no G-4 do Brasileirão

O time catarinense também não está tão atrás. Ocupa a quinta colocação com dois empates e uma vitória. E só não venceu o duelo da última quarta-feira, pois o árbitro deu um pênalti duvidoso a favor do Flamengo aos 49 minutos do segundo tempo. O jogo terminou em 2 a 2.

O meia Hyoran, principal destaque do último jogo ao marcar um golaço, evitou lamentar sobre a arbitragem, que já anotou três pênaltis contrários ao time na competição. Para ele, o momento é pensar no Santa Cruz, o próximo adversário.

"É um time de qualidade, um time que encaixou. Vem fazendo bons jogos desde o Estadual. Mas a gente tem o nosso propósito de jogo e sabe que tem condições de ganhar aqui. Para isso, temos que respeitar o time deles e jogar muita bola", comentou o jogador.

Hyoran vive a expectativa de ganhar a posição de titular na equipe. No duelo contra o Flamengo, ele entrou no segundo tempo no lugar de Lucas Gomes. O técnico Guto Ferreira não revelou a escalação, mas a tendência é que repita a formação do último confronto com apenas essa dúvida do meio de campo.