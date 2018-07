Invicta há quatro jogos, Ponte promete mudanças para entrar no G4 da Série B

Invicta há quatro jogos, a Ponte Preta vem de três vitórias seguidas - todas por 2 a 0 - e tem a chance de entrar pela primeira vez no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sétima colocação, com 24 pontos, o time pode assumir o terceiro lugar em caso de vitória sobre o lanterna Boa, às 19 horas de sábado, em Varginha (MG), pela 16ª rodada.

Com este objetivo, o técnico João Brigatti quebra a cabeça para acertar as mudanças necessárias no time. O meia Tiago Real, contundido, e o atacante André Luis, suspenso, estão de fora. Na atividade realizada nesta quinta-feira, o técnico não deu pistas de quem vai entrar nos lugares dos desfalques.

Assim como aconteceu ainda no primeiro tempo do jogo contra o São Bento - vitória alvinegra por 2 a 0 -, Murilo Henrique deve ser o substituto de Tiago Real no meio-campo.

A disputa no ataque é mais acirrada. Apesar de Felipe Saraiva surgir como opção, a vaga de André Luis provavelmente vai ficar com Neto Costa. Assim, Júnior Santos deixaria de fazer a função de centroavante e jogaria aberto pelo lado direito, que é a sua posição de origem.

A comissão técnica programou uma última atividade pela manhã de sexta-feira e após o almoço a delegação segue para Minas Gerais.