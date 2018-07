Invicta, Juventus bate Novara; Inter vence de novo

Simone Pepe e Fabio Quagliarella marcaram um gol em cada etapa para o líder do campeonato, que soma 33 pontos em 15 jogos.

O gol de Andrea Ranocchia no segundo tempo deu à Inter de Claudio Ranieri a quinta vitória em seis partidas, ainda que o time tenha contado com a sorte, já que o Cesena teve as melhores chances de marcar na partida.

A Juventus está dois pontos à frente do Milan, que havia assumido a liderança provisória com uma vitória em casa por 2-0 sobre o Siena, no sábado, e três à frente da Udinese, que joga com a Lazio neste domingo, fora de casa.

O Parma marcou dois gols nos últimos cinco minutos e garantiu o empate em 3-3 com o Lecce; o Genoa bateu o Bologna por 2-1 e o Catania superou o Palermo por 2-0 nos outros jogos deste domingo pelo Campeonato Italiano.