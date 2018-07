Invicto, Ceará busca a segunda vitória em Fortaleza Ainda invicto no Campeonato Brasileiro - uma vitória e um empate -, o Ceará enfrenta o Vitória, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Castelão, em Fortaleza, pela terceira rodada. Este será o duelo da região Nordeste na competição.