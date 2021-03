Invicto com Tuchel, Chelsea bate Sheffield e vai às semis da Copa da Inglaterra

Sem ser brilhante, mas eficiente, o Chelsea derrotou o Sheffield United por 2 a 0 neste domingo e assegurou vaga às semifinais da Copa da Inglaterra, torneio de clubes mais antigo do futebol mundial. O time londrino chegou à vitória com um gol contra marcado por Norwood no início do primeiro tempo e outro de Ziyech, nos acréscimos da partida.

O resultado amplia os números impressionantes de Thomas Tuchel. Desde que o técnico assumiu o comando do Chelsea para substituir o ídolo Frank Lampard, o time inglês não perdeu mais. São 14 jogos de invencibilidade, com dez vitórias e quatro empates nesse período. O alemão se tornou o primeiro treinador da história dos Blues a estar invicto nos primeiros 14 compromissos.

Com a classificação, o Chelsea, atual vice-campeão do torneio e que busca o seu nono título, se junta a Manchester City e Southampton nas semifinais. Do confronto entre Leicester City e Manchester United sairá o último semifinalista neste domingo. Depois, haverá o sorteio para definir os duelos.

No Stamford Bridge, em Londres, Chelsea e Sheffield, que já decidiram a Copa da Inglaterra há muito tempo, em 1915, fizeram um jogo fraco tecnicamente. Com uma escalação alternativa, com vários jogadores preservados, e sem o brasileiro Thiago Silva, lesionado, os anfitriões, mesmo sem muita inspiração, dominaram as ações na primeira etapa. O primeiro gol saiu aos 23 minutos. Norwood marcou contra após desviar chute do lateral Chilwell.

Na etapa complementar, o Sheffield, lanterna do Campeonato Inglês, teve de sair para o jogo e obrigou o goleiro espanhol Kepa, reserva de Mendy, a trabalhar. Para sair da pressão do adversário, Tuchel colocou alguns titulares em campo, como Azpilicueta e Kanté. Deu certo e a equipe londrina selou o triunfo nos acréscimos. Em contra-ataque, Ziyech recebeu lançamento na área e bateu com estilo para definir o resultado.