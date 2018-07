Invicto como capitão, Dudu recebe elogios de Cuca

A discussão com o técnico Cuca após o clássico contra o São Paulo, em maio, faz parte do passado. O meia-atacante Dudu assumiu a função de líder no atual elenco do Palmeiras, recebeu do treinador a incumbência de ser o capitão da equipe na ausência do goleiro Fernando Prass e, até aqui, tem demonstrado maturidade.

A partida contra o Coritiba, no sábado, quando o Palmeiras venceu por 2 a 1, foi a décima com a braçadeira. Coincidentemente, o time alviverde não perdeu mais desde que Dudu se tornou o capitão. Foram sete vitórias e três empates. "Fico feliz por ainda não ter perdido desde que me tornei capitão", comentou Dudu após o jogo de sábado, no Allianz Parque. "No segundo tempo, pudemos imprimir nossa velocidade. Estamos confiantes, no caminho certo. Se Deus quiser, vamos ser campeões", completou.

Além da postura como capitão, Dudu tem jogado bem. Não à toa, o meia-atacante saiu ovacionado pelos torcedores palmeirenses. O reconhecimento veio também de Cuca. O treinador, que chegou a colocar o jogador no banco de reservas, não poupou elogios ao camisa 7 do Palmeiras.

"Ele faz um futebol competitivo, está sendo importantíssimo para nós. Tivemos problemas no passado, mas as coisas vão seguindo. Hoje ele é um representante do grupo perante a comissão técnica, essa faixa de capitão está amadurecendo muito o Dudu", elogiou o treinador.

A invencibilidade de Dudu como capitão será colocada novamente à prova na quarta-feira, quando o Palmeiras viaja até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Já no próximo compromisso do Campeonato Brasileiro Cuca terá de escolher outro jogador para assumir a braçadeira de capitão. Dudu foi advertido com o cartão amarelo pelo árbitro Caio Max Augusto Vieira por simular uma falta aos 4 minutos do segundo tempo e terá de cumprir suspensão automática contra o Santa Cruz, dia 3 de outubro, no Recife.