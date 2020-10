Invicto em casa, São Paulo quer bater o Grêmio para entrar na briga pelo título

Invicto no Morumbi e animado com a volta do bom futebol, o São Paulo quer entrar de vez na briga pelo título do Brasileirão. Neste sábado, às 21 horas, a equipe de Fernando Diniz recebe o Grêmio com a missão de ganhar para colar nos três primeiros colocados. Um triunfo deixaria os paulistas a dois pontos da concorrência.

O São Paulo está cinco pontos atrás de Atlético-MG, Internacional e Flamengo. Mas tem dois jogos a menos que gaúchos e cariocas e um dos mineiros. Ganhar nesta noite, portanto, vai credenciar a equipe à briga pelo sétimo título nacional.

Tricampeão brasileiro seguido em 2006, 2007 e 2008, o São Paulo há um bom tempo não briga para valer pela importante taça. Agora, conta com a recuperação do bom futebol e o moral elevado para ficar na briga pelo topo até o fim.

Ao menos a confiança do técnico Fernando Diniz está em alta. O treinador ajustou o setor ofensivo com Brenner e Luciano, municiados por Gabriel Sara e Daniel Alves e o São Paulo vem colhendo frutos.

São 11 jogos seguidos com o ataque funcionando. Foram 21 gols na série. A última vez que o São Paulo não marcou foi diante do Atlético-MG, jogo no qual Luciano teve um gol mal anulado. A CBF reconheceu nesta semana o erro do VAR no lance.

Após ver a entidade reconhecer sua reclamação, o São Paulo conseguiu mudar o árbitro de vídeo para este sábado. O clube conseguiu vetar Rodolpho Toski Marques e a CBF colocou Elmo Resende Cunha no lugar.

Para o confronto com o Grêmio, Fernando Diniz não terá o lateral-direito Igor Vinícius, que sentiu uma lesão muscular. Tchê Tchê deve entrar na equipe e revezar no setor com Daniel Alves. Diniz não quer mexer no seu quarteto ofensivo e estuda manter o veterano no meio.

Será o oitavo jogo como mandante do São Paulo no Brasileirão. Nos sete anteriores, cinco vitórias e dois empates, com ótimo aproveitamento de 80,1%.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO X GRÊMIO

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Tchê Tchê, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Igor Gomes e Daniel Alves; Gabriel Sara, Brenner e Luciano. Técnico: Fernando Diniz.

GRÊMIO - Vanderlei; Orejuela, Kannemann, Pedro Geromel (David Braz) e Bruno Cortez; Matheus Henrique, Lucas Silva (Robinho) e Maicon; Alisson, Isaque (Luiz Fernando) e Pepê. Técnico: Renato Gaúcho

JUIZ: Rafael Traci (SC)

HORÁRIO: 21h.

LOCAL: Morumbi.