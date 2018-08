Invicto em Libertadores, Antonio Carlos elogia experiência do Palmeiras

O zagueiro Antonio Carlos, do Palmeiras, disse nesta segunda-feira estar otimista para o jogo do time na quinta-feira contra o Cerro Porteño, do Paraguai, pela Copa Libertadores. O defensor jamais perdeu uma partida pela competição sul-americana e quer entrar em campo para manter o retrospecto e ajudar o time a encaminhar a classificação para as quartas de final.

No Palmeiras desde o ano passado, o zagueiro entrou em campo em 2017 no empate contra o Atlético Tucuman, na Argentina, e nesta edição atuou quatro vezes. "Ainda não fui derrotado com a camisa do Palmeiras em jogos da Libertadores. O estilo de jogo da competição me agrada bastante. É de muita luta pela bola e eu sou um cara que tenho essa característica de não desistir nunca, brigar por todos os lances", disse o jogador, que jogou 38 vezes e fez nove gols pelo clube.

O defensor teve recentemente os direitos econômicos comprados pelo Palmeiras, com vínculo firmado até 2023. A titularidade conquista no começo da temporada ajudou Antonio Carlos a se firmar no clube. A tendência é ele continuar como titular na zaga para a partida de quinta-feira, em Assunção, quando pode pela primeira vez atuar em um confronto de mata-mata da competição.

"O Cerro tem uma camisa pesada no continente e merece nosso respeito, ainda mais jogando na casa deles. Mas, nosso time tem um elenco muito qualificado, onde sabemos que a briga pela titularidade é gigante. Temos uma comissão técnica que conhece bem a Libertadores também e com a sua experiência vai ajudar na nossa trajetória", comentou o defensor palmeirense.