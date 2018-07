Invicto, Everton vence Middlesbrough de virada e mantém vice-liderança do Inglês

A perseguição ao líder Manchester City segue implacável por parte do Everton no Campeonato Inglês. Neste sábado, no Goodison Park, o time de Liverpool venceu o Middlesbrough por 3 a 1, de virada, em partida válida pela quinta rodada, e manteve a invencibilidade na temporada.

Com o resultado, o Everton chegou a 13 pontos, pois só empatou os dois primeiros jogos e emendou uma série de três vitórias seguidas no Inglês, além de uma goleada por 4 a 0 sobre o Yeovil Town pela Copa da Liga Inglesa. Já o Middlesbrough estacionou nos cinco pontos e caiu para a 11.ª posição.

A vitória começou com um susto levado aos 21 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Negredo, do Middlesbrough, dividiu no ar com Stekelenburg e o goleiro acabou mandando a bola para o próprio gol. Não adiantaram as reclamações dos donos da casa, pois o árbitro não viu falta na jogada e validou o tento.

No entanto, dois minutos depois, Gareth Barry empatou o jogo para o Everton. O meio-campista aproveitou sobra, após cobrança de escanteio, e bateu firme para estufar as redes do adversário.

Ainda na primeira etapa os donos da casa encaminharam o resultado. Aos 42, Seamus Coleman garantiu a virada após receber passe de Lukaku, invadir a área e chutar no contrapé de Victor Valdés. Já nos acréscimos, Bolasie cruzou com perigo e Lukaku desviou levemente para tirar qualquer chance de defesa do goleiro e selar o 3 a 1.

Na sequência do Campeonato Inglês, no próximo sábado, o Middlesbrough recebe o Tottenham, e o Everton encara o Bournemouth, fora de casa. Antes, porém, o time de Liverpool duela com o Norwich pela Copa da Liga Inglesa, na próxima terça-feira, no Goodison Park.