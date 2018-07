Invicto, Flamengo busca sua 5ª vitória no Campeonato Carioca

Ainda invicto neste Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o Madureira neste domingo, às 17 horas, em Volta Redonda, em busca de sua quinta vitória em seis jogos nesta edição da competição estadual. Para isso, a equipe rubro-negra vai contar com o "artilheiro" Marcelo Cirino.

Principal contratação para a temporada, o atacante fez sucesso no Atlético-PR por sua facilidade de atuar nas pontas. Mas, por orientação do técnico Vanderlei Luxemburgo, está jogando dentro da área e com destaque. Foram quatro gols marcados em cinco partidas.

"Não estou acostumado a brigar pela artilharia, mas, já que está acontecendo, é bom. Se Deus me abençoar, quero, sim, ser artilheiro do campeonato. Nessa nova posição, estou me adaptando a ser como o camisa 9 e fazer gols, mas também dar assistência", ressaltou o jogador.

Por outro lado, no setor defensivo, o time terá uma baixa importante. O capitão Wallace cumprirá suspensão e vai desfalcar o time. Bressan e Marcelo disputam o posto na defesa flamenguista.