Invicto, Guarani tenta embalar contra o Cruzeiro

Após reformular todo o elenco, o time paulista teve um começo surpreendente. Com quatro pontos, ainda está invicto. As primeiras rodadas já fazem o técnico Vágner Mancini projetar uma vaga na Copa Sul-Americana e empolgaram a torcida. Cerca de 10 mil torcedores são esperados no Brinco.

A grande novidade no Guarani será o retorno do meia Preto, que estava afastado por uma lesão na coxa esquerda. Ele retorna na vaga do jovem Mário Lúcio. O restante do time será o mesmo do duelo passado.