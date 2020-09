Invicto há 17 jogos, Palmeiras fica tranquilo na Libertadores e foca no Brasileirão

O Palmeiras está praticamente garantido nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Restando duas rodadas para o fim da fase de grupos, a equipe alviverde precisa de apenas mais um ponto para assegurar a vaga sem depender de outros resultados. O foco, agora, é no confronto direto com o Flamengo pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para domingo, no Allianz Parque - o time rubro-negro pediu adiamento por causa dos casos de coronavírus em seu elenco, mas a CBF deve manter a data.

Já na próxima quarta-feira, o Palmeiras volta a pensar na Libertadores e recebe o Bolívar. "Temos uma partida importante no domingo e depois vamos tentar garantir a classificação", disse o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, capitão alviverde no empate sem gols com o Guaraní.

O Palmeiras está invicto há 17 jogos, com oito vitórias e nove empates. É a maior sequência sem derrotas em oito anos. A última vez que o time ficou tanto tempo sem perder foi entre o fim de 2011 e o começo de 2012, quando atingiu 22 jogos de invencibilidade (14 vitórias e oito empates).

É nesse retrospecto que o Palmeiras se apega para buscar as primeiras colocações do Brasileirão e garantir a vaga na Libertadores. No campeonato nacional, o time está na quarta colocação, com 18 pontos, a três do líder Atlético-MG. O Flamengo, próximo adversário, está em sexto lugar, com 17 pontos.

Apesar da invencibilidade e de estar no G-4 do Brasileirão, o Palmeiras acendeu o sinal de alerta por causa dos últimos dois empates. No último domingo, a equipe vencia o Grêmio e sofreu o gol nos minutos finais da partida em Porto Alegre. Na rodada anterior, também estava em vantagem no placar e acabou tropeçando no Sport, no Allianz Parque.

Após a sequência de dois jogos fora, em Porto Alegre e em Assunção, o Palmeiras agora tem três partidas no Allianz Parque. A sequência caseira tem as partidas contra Flamengo, Bolívar e Ceará.