Invicto há 30 jogos, Marrocos ganha e vai às oitavas da Copa Africana das Nações

A seleção de Marrocos completou nesta segunda-feira a impressionante marca de 30 jogos de invencibilidade no continente. Com o triunfo por 2 a 0 sobre Comores, a equipe se garantiu com antecedência às oitavas de final da Copa Africana das Nações, ao menos como segundo colocado do Grupo C.

Com campanha perfeita de seis vitórias nas eliminatórias, a seleção marroquina mantém o futebol ofensivo e vencedor também na Copa Africana das Nações. Depois de estrear com 1 a 0 sobre Gana, viu Amallah brilhar com um gol e uma assistência para garantir uma das vagas na chave, na qual lidera tranquilo.

Desde junho de 2019, quando levou 3 a 2 de Zâmbia em amistoso, que Marrocos não sabe o que é perder. No período, o único momento de lamentação foi a eliminação nas oitavas de final da edição passada da Copa Africana das Nações, na qual perdeu nos pênaltis para Benin, também em 2019, após empate no tempo normal.

São incríveis 11 vitórias seguidas. No período de invencibilidade, os comandados do iugoslavo Vahid Halilhodžic ganharam 24 vezes e somaram outros seis empates. No caminho, triunfos contra rivais fortes, como África do Sul, Senegal, Gana, Argélia e Costa do Marfim, e por goleada sobre Camarões.

Nesta sexta-feira, Marrocos precisou de 15 minutos para abrir o marcador no estádio Ahmadou Ahidjo, em Yaoundé, capital de Camarões. O lateral-direito Hakimi, do PSG, fez jogada ofensiva e cruzou para a área. A defesa travou o primeiro lance, mas Amallah aproveitou o rebote e fez 1 a 0.

Mesmo em desvantagem, Comores pouco se arriscou diante do temido rival. Preferiu ficar atrás e segurou a desvantagem mínima até o intervalo. No segundo tempo, o goleador El-Nesyri podia ampliar, mas Boina defendeu sua cobrança de pênalti. No fim, ainda deu tempo de Amallah servir Aboukhlal, que livre, definiu a tranquila vitória.

Pelo mesmo Grupo C, o Gabão reagiu, buscou o 1 a 1 com Gana aos 43 do segundo tempo e se consolidou em segundo, com quatro pontos. Na última rodada, definirá a liderança da chave com Marrocos. Com um ponto, a seleção de Gana terá de vencer e torcer por triunfo dos marroquinos.

O duelo entre os líderes do Grupo B, entre Senegal e Guiné terminou sem gols e ambos subiram para os quatro pontos. Malawi fez 2 a 1 no Zimbábue, subiu para três e fez renascer o sonho de vaga nas oitavas.