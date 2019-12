Invicto há 4 meses, Flamengo pega lanterna Avaí na despedida do Maracanã em 2019

Campeão do Campeonato Brasileiro por antecipação, invicto há quatro meses e dono de uma série de marcas expressivas, o Flamengo se despede do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, às 20 horas, contra o lanterna e já rebaixado Avaí, pela 37.ª e penúltima rodada da competição nacional.

Depois de enfrentar o Avaí, o Flamengo encerra a sua participação no Brasileirão, neste domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro. Na sequência, seguirá ao Catar, com estreia no Mundial de Clubes agendada para 17 de dezembro.

O time carioca vive fase esplendorosa e não perde desde o dia 4 de agosto, quando levou 3 a 0 do Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. De lá para cá, construiu uma série invicta impressionante com vitórias contundentes que ajudaram a equipe a ostentar marcas de relevo, como a maior pontuação na história do formato atual (87 pontos, no momento) e o melhor ataque (80 gols).

O duelo desta quinta-feira pode marcar a despedida de Gabriel do Maracanã. Ele está emprestado ao clube carioca até o fim do ano pela Inter de Milão e não tem a sua permanência assegurada na próxima temporada, apesar de a diretoria já ter chegado a um acordo verbal com os italianos para adquirir o atacante.

Desfalque contra o Palmeiras na última rodada, o zagueiro espanhol Pablo Marí não tem a sua presença assegurada no jogo. Ele não enfrentou o Palmeiras porque havia ido à Espanha resolver questões referentes ao seu visto de trabalho. Pode ser que ainda não possa voltar a jogar em razão de um incômodo muscular.

As outras dúvidas dizem respeito às presenças de Everton Ribeiro e Bruno Henrique. O meia também foi desfalque na vitória no Allianz Parque por 3 a 1 em virtude de dores no joelho e o atacante foi substituído no intervalo da partida, depois de sentir dores musculares na coxa direita.

Como o jogo tem pouca importância, é possível que os dois sejam preservados para o que realmente importa: a disputa do Mundial de Clubes. Com isso, a tendência é de que Diego e Reinier sejam titulares. É muito provável que o técnico português Jorge Jesus rode o elenco e dê oportunidades para alguns reservas como Rodinei. Certo é que Vitinho, suspenso, não joga.

AVAÍ COM DESFALQUES

O técnico do Avaí Evando Camillato não poderá contar com o lateral-direito Léo e o atacante João Paulo, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O treinador montou a equipe com Lourenço na direita e Caio Paulista no lugar de João Paulo no ataque. Além disso, Igor Fernandes retorna à lateral esquerda no lugar de Ramon Pereira e Luanderson ganha a disputa no meio de campo no lugar de Marcinho.

Já rebaixado, o Avaí segue apenas cumprindo tabela no Brasileirão, mas o treinador acredita que seu grupo de jogadores pode fazer frente ao campeão Flamengo e disputar uma partida equilibrada.

"Vamos lá para equilibrar o jogo. Não tem nada perdido, vamos para equilibrar. Temos que jogar o nosso melhor. Cada atleta nosso tem que estar no limite técnico, jogar no máximo. Não estamos indo para tomar goleada. Vamos encarar o jogo de igual para igual e mostrar que podemos fazer jogo duro com o líder", afirmou.