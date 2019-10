Invicto há cinco jogos, Fluminense encara Athletico-PR de olho em novos objetivos

Confiante e embalado pelos cinco jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta o Athletico-PR, nesta quinta-feira, no Maracanã, às 21 horas, pela 26.ª rodada, com o objetivo de se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e buscar novos objetivos.

"Conquistamos pontos importantes, e se mantivermos esse ritmo, nossa briga pode ser outra. O Athletico-PR há muito tempo está organizado, conquistando títulos, com jogadores de qualidade", disse o zagueiro Nino, que não terá a companhia de Digão na zaga. O capitão está com uma lesão muscular e será substituído por Frazan.

O titular absoluto da zaga tricolor também elogiou a possibilidade de contar com os retornos de Caio Henrique, Allan (ambos com a seleção sub-23) e Ganso (após cumprir suspensão. "Sabemos da dificuldade desse jogo e ficamos felizes com o retorno dos jogadores. Nem preciso falar da importância deles, nesse momento decisivo é muito importante estar como o time completo", afirmou Nino, um dos responsáveis pela defesa não ter sido vazada nas três últimas partidas.

O último gol que a equipe sofreu foi em 29 de setembro, na vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1. De lá para cá, o time venceu o Botafogo (1 a 0), empatou com o Cruzeiro (0 a 0) e derrotou o Bahia (2 a 0).

O setor ofensivo também merece elogios, pois nas cinco partidas seguidas sem derrota no Brasileiro o ataque fez gol em quatro jogos. Nesta quinta-feira, o setor deverá contar com três jogadores: Nenê, Yony González e João Pedro. Além da chegada de Ganso.

O mais provável é que o Fluminense comece o jogo com: Muriel; Gilberto, Nino, Frazan e Caio Henrique; Allan, Daniel e Ganso; Nenê, Yony e João Pedro.

O Fluminense soma 29 pontos, enquanto o adversário paranaense tem 35 e joga o Campeonato Brasileiro despreocupado após a conquista da Copa do Brasil, que garantiu uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano.