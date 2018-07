Invicto há dez jogos, Cruzeiro quer manter sonho da Libertadores

O Cruzeiro enfrenta o Sport neste domingo, no Mineirão, às 17 horas, em jogo adiantado da 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe vive sua melhor fase na temporada e tenta ampliar a invencibilidade, que já chega a dez jogos, para manter as chances, ainda que pequenas, de ir à Libertadores do ano que vem.

Os mineiros são os décimos colocados da tabela, com 48 pontos, seis atrás do Santos, que fecha o G4 do Brasileirão. Uma vitória neste domingo deixará os comandados de Mano Menezes mais próximos do próprio Sport, que também briga por uma vaga na Libertadores e ocupa a sétima posição, com 52 pontos.

Mano, aliás, é considerado o grande responsável pelo ótimo momento cruzeirense. Desde que foi contratado, tirou a equipe da beira da zona de rebaixamento, embalou esta ótima sequência invicta e deixou os torcedores celestes sonhando com uma vaga na Libertadores - por mais que o próprio treinador insista em afastar esta possibilidade.

Em campo, quem tem se destacado é Willian. O atacante se reencontrou sob o comando de Mano e deu início a uma fase artilheira. Foram 10 gols nos últimos 11 jogos para ele, que neste domingo, no entanto, atuará mais recuado, graças à entrada de Leandro Damião, que volta a ser titular na vaga de Gabriel Xavier. Outra mudança é a entrada de Marcos Vinícius, no lugar de De Arrascaeta, que está a serviço da seleção uruguaia.