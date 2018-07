Invicto há oito jogos, Corinthians teme perder 'embalo'

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, nesta quarta-feira, em Itaquera, o Corinthians terá dez dias sem jogos. Como a partida contra os cariocas, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi antecipada, a equipe só voltará a campo no dia 9 de agosto, quando fará o clássico com o São Paulo no Morumbi.

Na opinião de Tite, a parada no campeonato é ruim para o time e pode fazer o Alvinegro perder o embalo. O Corinthians está invicto há oito rodadas (seis vitórias e dois empates). "Para a equipe, eu gostaria que continuasse tendo jogos. Gostaria de continuar", disse o treinador.

Pessoalmente, no entanto, Tite vê com bons olhos os dez dias sem jogos. O treinador admite que a maratona de jogos e viagens a que o time vinha sendo submetido estava afetando até a sua concentração durante os treinos e partidas.

"Para mim, vai ser bom. Quarta, domingo, quarta, domingo é duro. Para os auxiliares é bom porque um vai num jogo e o outro folga, mas eu não. Pedi até ajuda aos atletas porque minha concentração estava baixa".

Na retomada do Brasileiro, o desafio do Corinthians será alcançar o Atlético-MG. O Alvinegro é o vice-líder do Nacional com 33 pontos, dois a menos do que o Galo. "Eu nem sabia do resultado deles ainda (3 a 1 sobre o São Paulo, em casa). É construção de equipe, temos espaço para crescer. Mantém e cresce. Vamos criando alternativas", disse.