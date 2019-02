Invicto na temporada, Vasco encara Juazeirense na Bahia

Em boa fase nesse início de temporada, o Vasco estreia na Copa do Brasil nessa quarta-feira, às 21h30, quando vai enfrentar o Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA). Pelo regulamento da Copa do Brasil, o time carioca joga pelo empate para se classificar, enquanto os donos da casa precisam da vitória.

O Vasco disputou cinco jogos em 2019 e venceu todos, terminando a primeira fase da Taça Guanabara como líder isolado do Grupo B, com 15 pontos. Além disso, vem de vitória sobre o rival Fluminense, no último sábado, por 1 a 0.

O Juazeirense, por sua vez, não teve um início de ano tão promissor. Com apenas dois pontos em três partidas disputadas pelo Campeonato Baiano, o time ainda não venceu no ano e precisa acabar com essa sequência negativa para não dar adeus à Copa do Brasil logo na estreia.

No Vasco, a principal novidade deve ser o atacante Maxi López fazendo sua primeira partida como titular em 2019. Destaque da última temporada, o jogador vinha se recuperando fisicamente e só entrou no final do clássico contra o Fluminense, disputando os últimos 20 minutos.

Caso não tenha condições de jogo, o atacante argentino dá lugar a Ribamar, que vem suprindo bem a sua ausência no início da temporada. O restante do time deve ser o mesmo que vem atuando pelo Campeonato Carioca. O técnico Alberto Valentim e o grupo de jogadores entendem que o jogo é importante, não sendo o momento de poupar titulares.

"A Copa do Brasil é uma competição muito importante. Talvez seja a mais importante do ano para o Vasco. Temos que encarar com muita seriedade. Não vai ser um jogo fácil, vamos atuar fora de casa, mas queremos manter o bom nível do Campeonato Carioca", projetou o capitão do time, Leandro Castán.

Com os resultados ruins no início da temporada, a diretoria do Juazeirense contratou alguns jogadores experientes para reforçar o elenco e alguns deles devem entrar no time titular já nessa quarta-feira. O destaque é o atacante Gustavo Balotelli, que chegou para ser a referência no sistema ofensivo. Além dele, o time baiano ainda pode contar com o zagueiro Emerson e o meia Waguinho, também reforços anunciados recentemente.