Invicto no Alemão, Wolfsburg ganha a primeira após cinco rodadas

O Wolfsburg ampliou para cinco jogos a sua invencibilidade no Campeonato Alemão. Mas, pela primeira vez na competição, comemorou uma vitória. Neste domingo, o então "rei dos empates" fez 2 a 1 sobre o Arminia Bielefeld, em casa.

O primeiro triunfo do Wolfsburg veio com dois gols num intervalo de um minuto, ainda na etapa inicial. Weghorst abriu o placar aos 19 e, aos 20, Arnold ampliou. Faltando 10 minutos para o apito final, Schipplock diminuiu e renasceu as esperanças do Arminia Bielefeld empatar. Mas o Wolfsburg não queria terminar na igualdade pela quinta vez seguida e segurou o primeiro triunfo.

Leia Também Alphonso Davies tem lesão no tornozelo e desfalca o Bayern por até 2 meses

Apenas RB Leipzig e Bayer Leverkusen seguem sem derrotas neste início de Campeonato Alemão, além do Wolfsburg, décimo colocado, com sete pontos - já o Arminia Bielefeld é o 14.ª, com quatro.

No outro jogo deste domingo, Werder Bremen e Hoffenheim ficaram no 1 a 1, com gols de Eggestein e Geiger, respectivamente. Os times estão em sexto e oitavo lugar.