Invicto no Campeonato Inglês, Manchester City goleia Burnley por 5 a 0

Sem dificuldade, o Manchester City venceu o Burnley por 5 a 0, neste sábado, na cidade de Manchester, na Inglaterra. Sergio Agüero abriu o placar no primeiro tempo, mas a goleada só saiu com gols marcados no segundo tempo, por Bernardo Silva, Fernandinho, Riyad Mahrez e Leroy Sané.

Agüero fez o primeiro gol do jogo, aos 17 minutos da etapa inicial, em meta defendida por Joe Hart, ídolo do City. Com muita posse de bola e volume no campo de ataque, o inglês não evitou a goleada, que começou a ser construída no segundo tempo após lance confuso, em que Sané pediu pênalti e a jogada prosseguiu até Silva marcar enquanto os jogadores do Burnley olhavam para o árbitro.

Depois do segundo gol do City, aos oito minutos, Fernandinho marcou o terceiro, aos dez, após chute colocado de fora da área. Mahrez, aos 37, e Sané, aos 44, completaram o placar da partida, a qual contou com a participação do atacante Gabriel Jesus dos 20 minutos da etapa final em diante.

Após nove partidas, o City lidera o Campeonato Inglês, com 23 pontos, dois a mais do que o Chelsea, que empatou contra o visitante Manchester United por 2 a 2, e o Tottenham, que ganhou por 1 a 0 do West Ham, fora de casa. O Liverpool vai visitar o Huddersfield, neste sábado, e pode se igualar em número de pontos ao City, mas teria de tirar uma diferença de 12 gols de saldo para assumir a liderança.

Também neste sábado, Bournemouth recebeu o Southampton e empatou por 0 a 0; o Cardiff foi um mandante vitorioso, com o placar de 4 a 2 contra o Fulham; o Brighton, fora de casa, bateu o Newcastle por 1 a 0; o Watford foi outro mandante que triunfou, em duelo contra o Wolverhampton, por 2 a 0.

O City volta a campo nesta terça-feira, contra o Shakhtar Donetsk, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Depois, no dia 29, em uma segunda-feira, o time de Guardiola vai visitar o Tottenham, pela décima rodada do Campeonato Inglês.