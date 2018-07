Invicto no Pacaembu, Leandro aposta na força da torcida

Foram 11 jogos, com dez vitórias e um empate, com aproveitamento de 93,9%. "É uma marca bem legal, pois são sempre jogos diante da nossa torcida. Espero que continue assim até o fim do ano. Somos fortes no Pacaembu e para as competições é importante fazer valer o fato casa", disse o atacante.

Leandro também tem outra marca pessoal em jogo neste sábado. Se ele marcar mais um gol, ele empata com o número que fez com a camisa do Grêmio, mas com uma média bem superior. No time gaúcho ele fez 15 gols em 75 jogos enquanto no Palmeiras são 14 gols em 32 confrontos.

"Tive a chance de atingir este objetivo contra o Avaí, mas não consegui. Acabei sofrendo a lesão e não foi possível. Agora estou bem, totalmente recuperado, e se conseguir este gol será bem legal. Se não der, espero que possamos conseguir a vitória", projetou.