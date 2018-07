Invicto, Palmeiras tem noite de estreias contra o Ituano

SÃO PAULO - Único invicto no Campeonato Paulista, o Palmeiras recebe o Ituano hoje, às 22h, no Pacaembu, com quatro novidades e a esperança de, mesmo com novas caras, manter o ritmo e a força que se tornaram característica do time na competição. A principal atração é a estreia do meia Bruno César.

Entretanto, o torcedor terá de ter paciência, já que o meia começa no banco de reservas. "Ele está treinando forte, com muito mais dinâmica e, principalmente, confiança. É o que ele precisa para ter um grande retorno", disse Gilson Kleina.

Vontade, com certeza, é algo que não vai faltar. Ontem, o meia esbanjou categoria no treinamento de cobranças de faltas e cansou de mandar a bola no ângulo de Fábio e Vinícius (terceiro e quarto goleiros, respectivamente).

O time sofrerá mudanças em todos os setores. Wellington, com dores na coxa esquerda, está fora. Já Wesley, com dores musculares, e Valdivia serão poupados. Outra ausência é Leandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Na zaga, Tiago Alves, recuperado de lesão, ainda não mostra segurança para começar um jogo. Marcelo Oliveira será deslocado para o setor.

O meio-campo terá apenas Mazinho dentre os titulares dos últimos jogos. Josimar fará a estreia com a camisa do Palmeiras ao lado de França – titular pela primeira vez –, enquanto Mendieta fica responsável pela criação com Mazinho.

Nas contas da comissão técnica, mais duas vitórias deixam o Palmeiras praticamente assegurado na próxima fase. A equipe alviverde começou a rodada na liderança do grupo D, com 20 pontos, sete a mais do que o vice-líder, Bragantino, com 13.

O curioso é que os dois próximos adversários do Palmeiras – Ituano hoje e Botafogo, domingo – estão no Grupo B, o mesmo do Corinthians. Ou seja, vencer as duas partidas pode ajudar o rival. Embora isso sirva de motivo para brincadeiras entre torcedores, os jogadores não levam a sério essa situação.

"Temos de jogar pelo Palmeiras, sem se preocupar com os outros", assegurou Lúcio, que ontem foi garoto-propaganda do novo segundo uniforme da equipe apresentado à torcida em evento realizado na praça Charles Miller, em frente ao estádio Pacaembu.

A camisa tem uma marca d’água escrita "Esquadrão de Ferro", em referência à época em que o clube ainda se chamava Palestra Itália e conquistou oito paulistas entre 1920 e 40, além de duas edições extras da competição e um Rio-SP.

O Palmeiras não divulgou quando a camisa será usada em jogo, mas admitiu que pode ser hoje à noite.

Já o Ituano vem de cinco jogos invictos e prometer dar trabalho. O técnico Doriva tem todo o elenco à disposição e vai escalar o mesma equipe que derrotou o Bragantino, domingo.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Fernando Prass; Wendel, Lúcio, Marcelo Oliveira e Juninho; França, Josimar, Mendieta e Mazinho; Diogo e Alan Kardec

Técnico: Gilson Kleina

ITUANO: Vagner; Dick, Alemão, Anderson Salles e Dener; Josa, Paulinho, Jackson Caucaia e Esquerdinha; Cristian e Rafael Silva

Técnico: Doriva

JUIZ: Wilson Luiz Seneme

LOCAL: Pacaembu, em São Paulo

HORÁRIO: 22h

TRANSMISSÃO: Pay-per-view