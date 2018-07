Invicto, Red Bull Leipzig vence e sobe para o 3º lugar no Alemão

O Red Bull Leipzig chegou aos mesmos 12 pontos do vice-líder Borussia Dortmund, porém ficou no terceiro posto por ter desvantagem no saldo de gols. Já o Augsburg estacionou nos sete pontos, no 11º lugar.

Novidade na elite do futebol alemão nesta temporada, o time de Leipzig dominou a partida com facilidade e não teve problemas para construir a vitória, com gols de Emil Forsberg, no primeiro tempo, e Yussuf Poulsen, na segunda etapa. Ji Dong-Won descontou para os visitantes.

O placar, contudo, não refletiu a superioridade dos anfitriões. A equipe da casa desperdiçou seguidas chances, principalmente no segundo tempo. E só não goleou por causa da grande atuação do goleiro Marwin Hitz.

A rodada do Campeonato Alemão terá sequência neste sábado, com mais seis jogos. Os destaques serão Bayern de Munique x Colônia e Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund.

ESPANHOL - Em outro campeonato nacional de destaque, o Real Sociedad bateu o Betis por 1 a 0, na abertura da sétima rodada do Campeonato Espanhol. Carlos Vela marcou o único gol da partida aos 17 minutos do segundo tempo. Jogando em casa, o Real Sociedad só não venceu com mais facilidade porque o atacante brasileiro Willian José perdeu grande chance, em cabeçada perigosa na etapa final.

Com a vitória, o Real Sociedad subiu para o nono lugar, com 10 pontos. Superado pelo adversário na tabela, o Betis segue com oito pontos e figura no 11º lugar da classificação do Espanhol.