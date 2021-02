Inzaghi aponta Bayern 'invencível', mas confia no poder de superação da Lazio

O técnico Simone Inzaghi, da Lazio, afirmou, nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, que "o time do Bayern de Munique no papel é invencível", mas confia no poder de superação de sua equipe para o confronto, desta terça-feira, em Roma, válido pelo duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

"Tentaremos fazer um jogo que nos permita permanecer vivos na luta pela qualificação. No papel, o Bayern é invencível, mas somos maduros e muitas vezes, quando não éramos favoritos, fizemos grandes coisas", disse Inzaghi. "Será uma grande emoção enfrentar o Bayern, é a cereja do bolo para um projeto que iniciamos há cinco anos. Vai ser difícil, mas nós daremos tudo. O Bayern é campeão mundial, em vez de procurar por seus pontos fracos, devemos buscar nossos pontos fortes."

O treinador afirmou que o duelo vai colocar frente a frente os dois melhores atacantes do mundo na atualidade. "Ciro Immobile ganhou a última Chuteira de Ouro e Robert Lewandowski teria ganhou a Bola de Ouro se tivesse sido entregue." Immobile marcou 36 gols no Campeonato Italiano na temporada passada e foi o único jogador a superar Lewandowski, autor de 34 no Alemão.

Inzaghi destacou o fato de a Lazio retornar à disputa da fase de grupos da Liga dos Campeões após duas décadas. "Vamos viver o jogo com entusiasmo e humildade."