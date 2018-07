Inzaghi e Nesta renovam com o Milan; Pirlo deixará o clube

"É uma decisão mútua, eu passei 10 anos inesquecíveis aqui", disse Pirlo a repórteres.

O jogador é alvo de especulações sobre uma mudança para a Juventus. Ele quase foi contratado pelo Chelsea há dois anos.

Pirlo sofreu uma série de contusões e não foi titular regular do técnico Massimiliano Allegri ao longo da temporada.

O Milan, que conquistou este mês seu primeiro scudetto desde 2004 e enfrenta a Udinese em seu último jogo da temporada no domingo, informou em comunicado que o atacante Filippo Inzaghi e o zagueiro Alessandro Nesta renovaram seus contratos por mais uma temporada.

Inzaghi, de 37 anos, perdeu a maior parte do ano com uma lesão nos ligamentos do joelho.

O clube também anunciou nesta quarta-feira que o volante holandês Mark van Bommel e o goleiro reserva Flavio Roma renovaram seus contratos até junho de 2012, enquanto o zagueiro brasileiro Thiago Silva estendeu seu vínculo até 2016.

O Milan, que deseja rejuvenescer seu elenco para a próxima temporada, ainda não anunciou o futuro do meia Clarence Seedorf, que é desejado por clubes brasileiros.

A equipe já anunciou as contratações do zagueiro da Roma Philippe Mexes e do lateral-esquerdo do Olympique de Marselha Taye Taiwo, que estavam sem contrato.