Inzaghi exalta Milan após 'boa' vitória nos Estados Unidos

O técnico Filippo Inzaghi exibiu grande satisfação com a atuação do Milan na vitória por 3 a 0 sobre o Chivas, conquistada na noite desta quarta-feira, em Houston, nos Estados Unidos, onde a equipe italiana precisou lutar também contra as condições ruins do gramado do NRG Stadium.

M'Baye Niang, Mario Balotelli e Giampaolo Pazzini marcaram os gols do triunfo do time italiano, que tenta embalar visando a próxima temporada europeia. O duelo diante da equipe mexicana foi mais de um preparação da equipe que voltará a campo no próximo dia 17, em novo amistoso, desta vez diante do Valencia, na Espanha.

Ao comentar a atuação do Milan, Inzaghi destacou que o time conseguiu se destacar mesmo atuando "em um campo muito ruim". "Estivemos bem, as combinações que fizemos deram certo, e havia um espírito bonito na equipe. Vejo um espírito correto. Vejo muita vontade de ganhar, eu estava convencido de que iríamos melhorar e temos de seguir assim. Apesar do campo, foi uma boa partida e nós e eles (do Chivas) não perdemos nenhum de nossos jogadores, o que é muito importante", disse o treinador, se referindo ao fato de que sua equipe encarou o duelo com seriedade, assim como falou sobre o risco de lesão proporcionado pelo esburacado gramado local.

Famoso também pelas polêmicas nas quais se envolveu fora de campo nos últimos tempos, Balotelli acabou sendo o destaque deste amistoso diante do Chivas ao fazer lindo gol de falta, acertando o ângulo direito do goleiro Rodriguez.