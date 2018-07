Inzaghi opera joelho esquerdo em Barcelona

O atacante, de 37 anos, se contundiu no início deste mês em uma partida contra o Palermo, válida pelo Campeonato Italiano, e perderá o restante da temporada. Porém, ele prometeu que isso não irá marcar o fim de sua carreira.

A lesão ocorreu exatamente uma semana após Inzaghi ter o que classificou como a melhor noite da sua carreira, quando saiu do banco de reservas para marcar dois gols no empate por 2 a 2 com o Real Madrid e se tornar o maior artilheiro de competições europeias, com 70 gols.

Pelo Milan, Inzaghi já participou de 289 partidas e marcou 125 gols, um a mais do que o ex-jogador holandês Marco van Basten.