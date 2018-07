Inzaghi será operado e deve perder toda temporada O atacante Filippo Inzaghi, do Milan, não deve mais atuar nesta temporada 2010/2011 do futebol europeu. Ele terá de passar por uma cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado do joelho esquerdo, após rompê-los na vitória de sua equipe diante do Palermo, por 3 a 1, na última quarta. O resultado levou o time milanês à liderança do Campeonato Italiano.