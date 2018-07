Inzaghi vai permanecer como técnico do Milan

A imprensa italiana afirmou na manhã desta quinta-feira que Inzaghi poderia ser substituído pelo treinador da equipe juvenil, Cristian Brocchi, para os cinco jogos finais da temporada, na tentativa de salvar o clube de mais embaraço.

Mas um anúncio no canal de televisão do Milan informou que Inzaghi vai "permanecer no comando no Milan a menos que haja grandes mudanças".

A posição de Inzaghi ficou cada vez mais ameaçada, após uma série de quatro jogos sem vitória que deixou seu time em 10º lugar e em perigo de cair na tabela.

O Milan tem 43 pontos em 33 partidas - 33 a menos do que líder Juventus.

A derrota de quarta-feira ocorreu após o encontro do ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, dono do clube, e o empresário tailandês Bee Taechaubol para discutir a venda de participação do time.